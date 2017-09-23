Донбасс: ВСУ более 20 раз обстреляли территорию ДНР

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Донецк, 23 сентября. Вооруженные силы Украины свыше 20 раз нарушили режим перемирия в Донбассе за минувшие сутки. Об этом в субботу заявили в оперативном командовании Донецкой народной республики.

По имеющимся данным, за минувший день киевские военные 21 раз нарушили режим прекращения военных действий, обстреляв 11 районов населенных пунктов республики.

ВСУ пускали в ход минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

В настоящее время информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Ранее стало известно, что склады с боеприпасами киевских военных взорвались под Мариуполем.