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Донбасс: ВСУ более 20 раз обстреляли территорию ДНР
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    Донбасс: ВСУ более 20 раз обстреляли территорию ДНР

    10:19  23 Сентября 2017
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    Донбасс: ВСУ более 20 раз обстреляли территорию ДНР

    Донецк, 23 сентября. Вооруженные силы Украины свыше 20 раз нарушили режим перемирия в Донбассе за минувшие сутки. Об этом в субботу заявили в оперативном командовании Донецкой народной республики. 

    По имеющимся данным, за минувший день киевские военные 21 раз нарушили режим прекращения военных действий, обстреляв 11 районов населенных пунктов республики.

    Донбасс: ВСУ более 20 раз обстреляли территорию ДНР

    ВСУ пускали в ход минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

    В настоящее время информация о разрушениях и пострадавших не поступала. 

    Ранее стало известно, что склады с боеприпасами киевских военных взорвались под Мариуполем.  

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    Автор: Дана Балан
    #днр #всу #донбасс #украина
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