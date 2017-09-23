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Технологии
Использовать блокчейн для создания системы профилей компетенций хотят в России
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    Использовать блокчейн для создания системы профилей компетенций хотят в России

    11:10  23 Сентября 2017
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    Использовать блокчейн для создания системы профилей компетенций хотят в России

    Москва, 23 сентября. К разработке системы индивидуальных профилей компетенций приступили члены рабочей группы Экономического совета при президенте РФ. Проект призван объединить дипломы и трудовые книжки граждан страны.

    При реализации данного проекта предлагается использовать для хранения информации профилей технологию блокчейн, сообщает RT. Эксперты считают, что новая система позволит не только упростить доступ работодателей к информации о выпускниках, но и составлять рейтинги учебных заведений.

    В Экономическом совете полагают, что использование технологии позволит обеспечить прозрачность проводимых транзакций. Кроме этого, появится возможность обеспечить разный уровень доступа к защищенным с помощью шифровального протокола блокчейн-файлам.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #блокчейн
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