Использовать блокчейн для создания системы профилей компетенций хотят в России

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Москва, 23 сентября. К разработке системы индивидуальных профилей компетенций приступили члены рабочей группы Экономического совета при президенте РФ. Проект призван объединить дипломы и трудовые книжки граждан страны.

При реализации данного проекта предлагается использовать для хранения информации профилей технологию блокчейн, сообщает RT. Эксперты считают, что новая система позволит не только упростить доступ работодателей к информации о выпускниках, но и составлять рейтинги учебных заведений.

В Экономическом совете полагают, что использование технологии позволит обеспечить прозрачность проводимых транзакций. Кроме этого, появится возможность обеспечить разный уровень доступа к защищенным с помощью шифровального протокола блокчейн-файлам.