Мощный взрыв прогремел в центре Донецка

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Донецк, 23 сентября. Сильный взрыв прогремел в Донецке, в настоящее время правоохранительные органы оцепили место происшествия.

По имеющимся данным, взрыв прогремел примерно в 08.30 (время совпадает с мск) на проспекте Мира в центральной части Донецка.

На месте происшествия находятся сотрудники военных ведомств Донецкой народной республики и сотрудники полиции, передает РИА Новости.

Другие детали в настоящее время не известны.