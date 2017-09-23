Мощный взрыв прогремел в центре Донецка
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Донецк, 23 сентября. Сильный взрыв прогремел в Донецке, в настоящее время правоохранительные органы оцепили место происшествия.
По имеющимся данным, взрыв прогремел примерно в 08.30 (время совпадает с мск) на проспекте Мира в центральной части Донецка.
#донецк #взрыв проспект мира. Потом очереди автоматные— Zorro (@Pistoletov74) September 23, 2017
На месте происшествия находятся сотрудники военных ведомств Донецкой народной республики и сотрудники полиции, передает РИА Новости.
Другие детали в настоящее время не известны.