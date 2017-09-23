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Происшествия
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Общество
Путин: Фестиваль «День тигра» привлекает внимание общества к вопросам сбережения природы
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    Путин: Фестиваль «День тигра» привлекает внимание общества к вопросам сбережения природы

    10:00  23 Сентября 2017
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    Путин: Фестиваль «День тигра» привлекает внимание общества к вопросам сбережения природы

    Москва, 23 сентября. Глава российского государства Владимир Путин поздравил организаторов, участников и гостей международного фестиваля «День тигра» с праздником и отметил важную роль мероприятия в вопросах сбережения фауны и флоры. Об этом говорится на сайте Кремля. 

    В пресс-службе Кремля напомнили, что подобные мероприятия, призванные напомнить о проблемах популяции амурского тигра, проводят во Владивостоке уже в 18-й раз.

    Путин: Фестиваль «День тигра» привлекает внимание общества к вопросам сбережения природы

    По словам президента РФ, крайне важно, что находившийся на грани исчезновения амурский тигр был взят под охрану государства. Путин отметил, что благодаря стараниям зоологов, егерей и других неравнодушных людей на сегодняшний день его численность увеличивается.

    «Искренне признателен всем, кто причастен к этому серьезному и по-настоящему благородному делу», — подытожил глава России. 

     

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    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #тигр #день тигра
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