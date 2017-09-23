Путин: Фестиваль «День тигра» привлекает внимание общества к вопросам сбережения природы

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Москва, 23 сентября. Глава российского государства Владимир Путин поздравил организаторов, участников и гостей международного фестиваля «День тигра» с праздником и отметил важную роль мероприятия в вопросах сбережения фауны и флоры. Об этом говорится на сайте Кремля.

В пресс-службе Кремля напомнили, что подобные мероприятия, призванные напомнить о проблемах популяции амурского тигра, проводят во Владивостоке уже в 18-й раз.

По словам президента РФ, крайне важно, что находившийся на грани исчезновения амурский тигр был взят под охрану государства. Путин отметил, что благодаря стараниям зоологов, егерей и других неравнодушных людей на сегодняшний день его численность увеличивается.