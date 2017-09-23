Силуанов назвал логичным улучшение прогноза по рейтингам РФ

В Избранное

Москва, 23 сентября. Министр финансов России Антон Силуанов считает, что текущее состояние российской экономики, низкая инфляция и предсказуемый курс рубля могут дать основания для повышения рейтинга РФ в ближайшем будущем.

Глава Минфина заявил, что повышение прогноза по суверенному рейтингу России агентством Fitch – это логичное решение, которое отражает усилия правительства по поддержанию макроэкономической стабильности.

Силуанов подчеркнул, что агентство дало высокую оценку проводимой бюджетной политике и особо отметило принятие бюджетного правила как фактор бюджетной стабильности. Министр считает, что есть основания для повышения в будущем суверенного рейтинга страны, сообщает ТАСС.