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Экономика
Силуанов назвал логичным улучшение прогноза по рейтингам РФ
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    Силуанов назвал логичным улучшение прогноза по рейтингам РФ

    11:08  23 Сентября 2017
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    Силуанов назвал логичным улучшение прогноза по рейтингам РФ

    Москва, 23 сентября. Министр финансов России Антон Силуанов считает, что текущее состояние российской экономики, низкая инфляция и предсказуемый курс рубля могут дать основания для повышения рейтинга РФ в ближайшем будущем.

    Глава Минфина заявил, что повышение прогноза по суверенному рейтингу России агентством Fitch – это логичное решение, которое отражает усилия правительства по поддержанию макроэкономической стабильности.

    Силуанов подчеркнул, что агентство дало высокую оценку проводимой бюджетной политике и особо отметило принятие бюджетного правила как фактор бюджетной стабильности. Министр считает, что есть основания для повышения в будущем суверенного рейтинга страны, сообщает ТАСС.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #силуанов #экономика рф
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