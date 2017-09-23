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Почти 100 стран поддержали идею ограничить право вето в Совбезе ООН
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    Почти 100 стран поддержали идею ограничить право вето в Совбезе ООН

    9:18  23 Сентября 2017
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    Почти 100 стран поддержали идею ограничить право вето в Совбезе ООН

    Вашингтон, 23 сентября. Практически 100 государств выступили с поддержкой инициативы Франции и Мексики о добровольном отказе постоянных членов Совета Безопасности ООН от использования права вето при изучении действий в ответ на масштабные преступления. Об этом сообщил государственный секретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан.

    По его словам, около сотни стран выступили за эту инициативу, что свидетельствует о том, что «более половины стран понимают, как она выгодна».

    Он подчеркнул, что идея Франции «крайне актуальна», потому что «нет абсолютно никаких гарантий, что мир не столкнется с новыми трагедиями, подобными тем, что были в течение долгих лет в Сирии из-за войны».

    Почти 100 стран поддержали идею ограничить право вето в Совбезе ООН

    Лемуан добавил, что необходимо менять устав.

    «В основе этой инициативы лежит добровольное самоограничение постоянных членов Совета в ситуациях, когда дело относится к массовым зверствам», — отметил он. 

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    Автор: Дана Балан
    #сирия #оон #франция #мексика #устав
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