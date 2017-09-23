Почти 100 стран поддержали идею ограничить право вето в Совбезе ООН

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Вашингтон, 23 сентября. Практически 100 государств выступили с поддержкой инициативы Франции и Мексики о добровольном отказе постоянных членов Совета Безопасности ООН от использования права вето при изучении действий в ответ на масштабные преступления. Об этом сообщил государственный секретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан.

По его словам, около сотни стран выступили за эту инициативу, что свидетельствует о том, что «более половины стран понимают, как она выгодна».

Он подчеркнул, что идея Франции «крайне актуальна», потому что «нет абсолютно никаких гарантий, что мир не столкнется с новыми трагедиями, подобными тем, что были в течение долгих лет в Сирии из-за войны».

Лемуан добавил, что необходимо менять устав.