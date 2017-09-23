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Технологии
Новый iPhone X принес Apple убытки в 43 млрд долларов за неделю
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    Новый iPhone X принес Apple убытки в 43 млрд долларов за неделю

    9:29  23 Сентября 2017
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    Новый iPhone X принес Apple убытки в 43 млрд долларов за неделю

    Нью-Йорк, 23 сентября. Ценные бумаги корпорации Apple Inc. завершают эту неделю самым значительным падением за почти полтора года. Причина падения связана со спорными отзывами о новых продуктах американской компании и ожиданиями малых продаж iPhone 8.

    Так, стоимость бумаг Apple на торгах в минувшую пятницу рухнула на 1,6%, с начала этой недели цена рухнула более чем на 5,2% — это самое значительное падение с апреля минувшего года.

    Новый iPhone X принес Apple убытки в 43 млрд долларов за неделю 

    Таким образом, рыночная капитализация «яблочной» корпорации снизилась уже более чем на 43 млрд долларов.

    Как ранее передавал телеканал «360», пользователи обнаружили недочет в новой iOS 11.

    Напомним, 12 сентября Apple официально представила новые гаджеты, одним из которых стал смартфон iPhone X.  

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    Автор: Дана Балан
    #apple #технологии
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