Новый iPhone X принес Apple убытки в 43 млрд долларов за неделю 

В Избранное

Нью-Йорк, 23 сентября. Ценные бумаги корпорации Apple Inc. завершают эту неделю самым значительным падением за почти полтора года. Причина падения связана со спорными отзывами о новых продуктах американской компании и ожиданиями малых продаж iPhone 8.

Так, стоимость бумаг Apple на торгах в минувшую пятницу рухнула на 1,6%, с начала этой недели цена рухнула более чем на 5,2% — это самое значительное падение с апреля минувшего года.

Таким образом, рыночная капитализация «яблочной» корпорации снизилась уже более чем на 43 млрд долларов.

Как ранее передавал телеканал «360», пользователи обнаружили недочет в новой iOS 11.

Напомним, 12 сентября Apple официально представила новые гаджеты, одним из которых стал смартфон iPhone X.