Советники Трампа сообщили, что отговаривали его от оскорблений Ким Чен Ына

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Вашингтон, 23 сентября. Советники президента США Дональда Трампа предлагали ему избегать агрессивных выпадов в адрес лидера КНДР во время речи на 72-й сессии Генассамблеи ООН.

Черновик речи американского президента был выдержан в более спокойных выражениях, однако Трамп не прислушался к рекомендациям, сообщает Los Angeles Times. По мнению советников главы Белого дома, оскорбления в адрес лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на таком серьезном уровне могут вывести напряженность между странами на критический уровень.

Однако американский лидер проигнорировал все наставления. С трибуны Генассамблеи ООН он пригрозил, что разберется с «человеком-ракетой» из КНДР.