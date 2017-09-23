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Политика
Советники Трампа сообщили, что отговаривали его от оскорблений Ким Чен Ына
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    Советники Трампа сообщили, что отговаривали его от оскорблений Ким Чен Ына

    9:03  23 Сентября 2017
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    Советники Трампа сообщили, что отговаривали его от оскорблений Ким Чен Ына

    Вашингтон, 23 сентября. Советники президента США Дональда Трампа предлагали ему избегать агрессивных выпадов в адрес лидера КНДР во время речи на 72-й сессии Генассамблеи ООН.

    Черновик речи американского президента был выдержан в более спокойных выражениях, однако Трамп не прислушался к рекомендациям, сообщает Los Angeles Times. По мнению советников главы Белого дома, оскорбления в адрес лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на таком серьезном уровне могут вывести напряженность между странами на критический уровень.

    Советники Трампа сообщили, что отговаривали его от оскорблений Ким Чен Ына

    Однако американский лидер проигнорировал все наставления. С трибуны Генассамблеи ООН он пригрозил, что разберется с «человеком-ракетой» из КНДР.

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    Автор: Алексей Громов
    #сша #оон #трамп #кндр
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