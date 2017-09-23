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Политика
Трамп заявил, что демократы придумали «вмешательство РФ» после своего поражения
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    Трамп заявил, что демократы придумали «вмешательство РФ» после своего поражения

    8:52  23 Сентября 2017
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    Трамп заявил, что демократы придумали «вмешательство РФ» после своего поражения

    Вашингтон, 23 сентября. Всяческие попытки представителей Демократической партии найти следы «российского вмешательства» в американские выборы являются выдумкой для оправдания их проигрыша. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. 

    Он подчеркнул, что это именно то, что им (демократам — Прим.ред.) удается делать лучше всего.

    Американский лидер считает, что после поражения на президентских выборах демократы не поняли, что произошло, поэтому начали как-то оправдываться.

    Трамп заявил, что демократы придумали «вмешательство РФ» после своего поражения

    Поэтому они стали кричать: «Россия, Россия», — объяснил 45-й глава США.

    Трамп решительно подчеркнул, что Москва здесь не при чем, добавив, что «это совершенно точно». 

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    Автор: Дана Балан
    #россия #сша #трамп #демократы #политика
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