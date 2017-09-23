Трамп заявил, что демократы придумали «вмешательство РФ» после своего поражения

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Вашингтон, 23 сентября. Всяческие попытки представителей Демократической партии найти следы «российского вмешательства» в американские выборы являются выдумкой для оправдания их проигрыша. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что это именно то, что им (демократам — Прим.ред.) удается делать лучше всего.

Американский лидер считает, что после поражения на президентских выборах демократы не поняли, что произошло, поэтому начали как-то оправдываться.

Поэтому они стали кричать: «Россия, Россия», — объяснил 45-й глава США.

Трамп решительно подчеркнул, что Москва здесь не при чем, добавив, что «это совершенно точно».