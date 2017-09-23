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Ученые рассказали о последствиях встречи кометы, Марса и вспышки на Солнце
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    Ученые рассказали о последствиях встречи кометы, Марса и вспышки на Солнце

    8:48  23 Сентября 2017
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    Ученые рассказали о последствиях встречи кометы, Марса и вспышки на Солнце

    Рига, 23 сентября. Астрономы из британского университета Лестера рассказали, чем закончилась встреча Марса и кометы Сайдинг-Спринг, которая произошла три года назад.

    О результатах своих наблюдений исследователи космоса заявили на планетологической конференции EPSC в Риге, сообщает РИА Новости. Четыре года назад астрономы из Австралии открыли комету C/2013 A1, которая, как тогда считали, могла вызвать катастрофу планетарных масштабов. По прогнозам специалистов, небесное тело должно было встретиться с Марсом в 2014 году.

    За траекторией кометы следили три аппарата «Марс-Экспресс» и два спутника НАСА. Астрономы хотели раскрыть химический состав небесного тела, которое никогда не посещало пределы внутренней части Солнечной системы.  

    Ученые рассказали о последствиях встречи кометы, Марса и вспышки на Солнце

    Но когда C/2013 A1 сблизилась с Марсом, на нее оказала воздействие солнечная вспышка. Исследователи не смогли получить нужную информацию. Об этом специалисты узнали только сейчас, когда решили сопоставить данные со всех трех спутников.

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    Автор: Алексей Громов
    #наука #космос #технологии
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