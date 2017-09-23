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Сирия приветствует активное участие Китая в послевоенном восстановлении страны
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    Сирия приветствует активное участие Китая в послевоенном восстановлении страны

    8:28  23 Сентября 2017
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    Сирия приветствует активное участие Китая в послевоенном восстановлении страны

    Пекин, 23 сентября. Глава МИД Сирии Валид Муаллем на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И заявил, что Дамаск ценит роль Китая в стимулировании процесса восстановления стабильности и мира в стране.

    Кроме этого, сирийские власти приветствуют участие КНР в послевоенном восстановлении Сирии, пишет РИА Новости. По словам Валида Муаллема, Сирия ценит беспристрастную позицию китайского руководства по сирийскому вопросу, которую Пекин сохраняет на протяжении долгого времени.

    Напомним, что встреча министров состоялась на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #китай
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