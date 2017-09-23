Путин призвал усилить меры по борьбе с нелегальными перевозками

Москва, 23 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал усилить контроль за нелегальными перевозками в России.

Об этом российский лидер сообщил в ходе заседания президиума Государственного совета по комплексному развитию пассажирских перевозок в регионах, пишет РИА Новости.

«Что касается нелегальных перевозок — в целом контроль нужно усиливать, система мер должна быть, которая понимала бы где, кто, как, кого перевозит, по каким маршрутам, на каких условиях. Об этом нужно системно подумать», — сказал глава российского государства в пятницу.