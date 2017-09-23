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Россия
Путин призвал усилить меры по борьбе с нелегальными перевозками
Россия
Путин призвал усилить меры по борьбе с нелегальными перевозками
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    Путин призвал усилить меры по борьбе с нелегальными перевозками

    8:04  23 Сентября 2017
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    Путин призвал усилить меры по борьбе с нелегальными перевозками

    Москва, 23 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал усилить контроль за нелегальными перевозками в России.

    Об этом российский лидер сообщил в ходе заседания президиума Государственного совета по комплексному развитию пассажирских перевозок в регионах, пишет РИА Новости

    «Что касается нелегальных перевозок — в целом контроль нужно усиливать, система мер должна быть, которая понимала бы где, кто, как, кого перевозит, по каким маршрутам, на каких условиях. Об этом нужно системно подумать», — сказал глава российского государства в пятницу.

    Ранее Владимир Путин призвал региональные власти создать современную транспортную инфраструктуру. 

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    Автор: Алексей Громов
    #владимир путин #россия #транспорт
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