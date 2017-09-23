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Россия
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Политика
США обвинили Россию в кибератаках на 21 штат во время выборов
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    США обвинили Россию в кибератаках на 21 штат во время выборов

    7:49  23 Сентября 2017
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    США обвинили Россию в кибератаках на 21 штат во время выборов

    Вашингтон, 23 сентября. Министерство внутренней безопасности США распространило информацию о том, что якобы хакеры из России пытались взломать электронные системы в 21 штате. Это произошло во время президентских выборов 2016 года.

    Об этом американское ведомство сообщило властям штатов, пишет Associated Press. Известно, что по данным от 22 сентября, по меньшей мере 10 штатов США подтвердили, что они подвергались кибератакам. Сообщается, что взлом не удался.

    США обвинили Россию в кибератаках на 21 штат во время выборов

    О попытках взломов сообщили штаты: Аляска, Аризона, Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Иллинойс, Айова, Мэриленд, Северная Дакота, Пенсильвания и Вирджиния.

    Ранее сообщалось, что базу комиссии по ценным бумагам и биржам США взломали хакеры. 

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #хакеры
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