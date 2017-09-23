Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Россия
Путин призвал усилить меры по борьбе с нелегальными перевозками
Украина
«Прорыв» границы обошелся Саакашвили в 130 долларов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Прорыв» границы обошелся Саакашвили в 130 долларов

    7:35  23 Сентября 2017
    76

    «Прорыв» границы обошелся Саакашвили в 130 долларов

    Киев, 23 сентября. Украинский суд признал экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы. Ему назначено административное взыскание в виде штрафа.

    Судья Мостиского районного суда Львовской области Юрий Билоус постановил признать виновным экс-губернатора Одесской области в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 204 кодекса Украины.

    Саакашвили назначено административное взыскание в виде штрафа в доход государства «в размере 200 не облагаемых налогом минимальных доходов граждан». Теперь бывший президент Грузии должен будет выплатить примерно 130 долларов или 3400 гривен.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #украина #саакашвили #штраф
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 62387

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29146

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42060

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        21317

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8379
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Врио губернатора Калининградской области выразил соболезнования близким погибших в ДТП

        Врио губернатора Калининградской области выразил соболезнования близким погибших в ДТП

        3:16   23 Сентября 2017
        2190
        Лавров рассказал, кто заложил мину под отношения РФ и США

        Лавров рассказал, кто заложил мину под отношения РФ и США

        21:06   22 Сентября 2017
        2546
        «Великий Новгород» ракетами «Калибр» уничтожил базы подготовки боевиков в Сирии

        «Великий Новгород» ракетами «Калибр» уничтожил базы подготовки боевиков в Сирии

        13:15   22 Сентября 2017
        3379
        Самый мощный атомный ледокол в мире спустили на воду в Петербурге

        Самый мощный атомный ледокол в мире спустили на воду в Петербурге

        12:38   22 Сентября 2017
        718