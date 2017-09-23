«Прорыв» границы обошелся Саакашвили в 130 долларов

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Киев, 23 сентября. Украинский суд признал экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы. Ему назначено административное взыскание в виде штрафа.

Судья Мостиского районного суда Львовской области Юрий Билоус постановил признать виновным экс-губернатора Одесской области в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 204 кодекса Украины.

Саакашвили назначено административное взыскание в виде штрафа в доход государства «в размере 200 не облагаемых налогом минимальных доходов граждан». Теперь бывший президент Грузии должен будет выплатить примерно 130 долларов или 3400 гривен.