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Россия
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Политика
Трюдо рассказал, какие условия нужны для поставки на Украину летального оружия
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    Трюдо рассказал, какие условия нужны для поставки на Украину летального оружия

    7:21  23 Сентября 2017
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    Трюдо рассказал, какие условия нужны для поставки на Украину летального оружия

    Оттава, 23 сентября. Власти Канады рассматривают вопрос поставок Украине вооружения. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил об этом на пресс-конференции в Торонто после встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

    По словам Трюдо, правительство Канады возьмет на повестку вопрос о внесении Украины в список государств, куда может быть допущен экспорт автоматического оружия. Но для рассмотрения необходимы «определённые условия», сообщает издание Globe and Mail.

    Премьер-министр отметил, что Канада в 2016 году нарастила численность своих представителей в миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Трюдо пообещал, что его страна продолжит помогать Украине защищать свой суверенитет.

    Кроме этого, премьер-министр затронул вопрос реформирования украинской полиции, которое происходит при помощи канадских специалистов. До весны 2019-го на Украине миссия военных инструкторов из Канады будет расширена.

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    Автор: Алексей Громов
    #украина #канада #трюдо
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