Трамп пообещал разделаться с «человеком-ракетой» Ким Чен Ыном

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Вашингтон, 23 сентября. Президент США Дональд Трамп назвал Ким Чен Ына «человеком-ракетой» и пообещал с ним разобраться. Хотя, по мнению главы Белого дома, это нужно было сделать еще давно.

О своей позиции американский лидер заявил, выступая перед своими сторонниками в штате Алабама. Трансляцию вели местные телеканалы. По словам Дональда Трампа, «разделаться с человеком-ракетой нужно было давным-давно, сделать это должен был Клинтон» или республиканцы.

Американский лидер считает, что решить вопрос было необходимо «8, и 4, и 15 лет назад».

«Это не должно решаться сейчас. Но я разберусь с этим», — сказал Трамп.

Кроме этого, американский лидер заверил всех, что стал президентом без помощи России.