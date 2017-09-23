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Россия
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Политика
Трамп пообещал разделаться с «человеком-ракетой» Ким Чен Ыном
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    Трамп пообещал разделаться с «человеком-ракетой» Ким Чен Ыном

    6:53  23 Сентября 2017
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    Трамп пообещал разделаться с «человеком-ракетой» Ким Чен Ыном

    Вашингтон, 23 сентября. Президент США Дональд Трамп назвал Ким Чен Ына «человеком-ракетой» и пообещал с ним разобраться. Хотя, по мнению главы Белого дома, это нужно было сделать еще давно.

    О своей позиции американский лидер заявил, выступая перед своими сторонниками в штате Алабама. Трансляцию вели местные телеканалы. По словам Дональда Трампа, «разделаться с человеком-ракетой нужно было давным-давно, сделать это должен был Клинтон» или республиканцы.

    Трамп пообещал разделаться с «человеком-ракетой» Ким Чен Ыном

    Американский лидер считает, что решить вопрос было необходимо «8, и 4, и 15 лет назад».

    «Это не должно решаться сейчас. Но я разберусь с этим», — сказал Трамп.

    Кроме этого, американский лидер заверил всех, что стал президентом без помощи России.

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    Автор: Алексей Громов
    #сша #трамп #кндр
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