Порошенко отказался от размещения миротворцев ООН в Донбассе по «сценарию РФ»

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Торонто, 23 сентября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что миротворческая миссия Организации Объединенных Наций в Донбассе будет размещена «не по российскому сценарию».

«Миротворческая миссия должна быть с мандатом ООН и размещаться на всей территории Донбасса до границы между Украиной и Россией», — сказал Порошенко на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

По его словам, это необходимо для того, чтобы не позволять войскам и оружию проходить на данную территорию, сообщает Газета.ру.

Ранее Порошенко заявил, что ввести миротворцев ООН в Донбасс без согласия России не представляется возможным.