Сирия: ВКС РФ доставили гумпомощь в зону деэскалации в Хомсе

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Дар-эль-Кабира (Сирия), 23 сентября. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон доставили очередной груз гуманитарной помощи в зону деэскалации в провинции Хомс. Раздачу продуктов организовали на пункте пропуска в Дар-эль-Кабире.

Начальник группы доставки гуманитарных грузов ЦПВС подполковник Федор Очинский рассказал, что в населенный пункт Дар-эль-Кабира доставлен гуманитарный конвой с продуктами первой необходимости для жителей зоны деэскалации 2, сообщает РИА Новости. Военные РФ привезли муку, чай, рис, сахар и мясные консервы.

На пункт в Дар-эль-Кабире помощь привозят по меньшей мере раз в неделю. Пункт пропуска и гуманитарный коридор развернули здесь более двух месяцев назад. Каждую неделю жители получают около 10 тонн гуманитарных грузов.

В непосредственной близости от гуманитарного коридора находятся позиции боевиков. За режимом прекращения огня в данной зоне следит российская военная полиция при поддержке сирийской армии.