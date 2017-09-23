Сирия новости 23 сентября 07.00: САА разворачивает танки-амфибии в Дейр эз-Зоре, в Хаме поймали боевика ИГИЛ

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Сирия, 23 сентября. Армия правительства Сирии разворачивает танки-амфибии в провинции Дейр эз-Зор, террорист «Исламского государства» захвачен в северной Хаме при попытке бежать в Идлиб. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбила у террористов «Исламского государства» населенный пункт Аль-Джавасма – Абу Шахри в провинции Ракка и находится в двух километрах от Маадана.

«Исламское государство»: предприняло попытку прорваться в Идлиб через позиции армии правительства Сирии в северной Хаме, атака провалилась.

Провинция Дамаск

Боевики в районе Аль-Кадам в Дамаске приняли условия перемирия с армией правительства Сирии. Вероятнее всего, их эвакуируют в Идлиб, сообщает портал Almasdarnews.

Напомним, в пригородах Дамаска Джобар и Айн-Тарма продолжаются ожесточенные бои между альянсом вооруженных группировок так называемой «умеренной» оппозиции «Сирийская свободная армия» (ССА) и сирийскими правительственными войсками (САА).

Провинция Хомс

Боевики обстреляли ракетами город Хомс, сказано в Twitter (@badly_xeroxed).

Пользователь Twitter @QASIOUN_NEWS сообщил о четырех погибших мирных жителях в результате обстрела населенного пункта Тальбиса.

Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС РФ продолжают зачистку от оставшихся боевиков «Исламского государства» населенных пунктов внутри «Акербатского котла».

Провинция Дейр эз-Зор

Правительственные войска при поддержке танков и ВКС РФ намерены войти в деревню Джафра и пересечь Евфрат в этом районе. Также сообщается, что армия правительства Сирии ведет бои с террористами «Исламского государства» в деревне Хашам, сказано в Twitter (@southfronteng).

SDF**** отбили у террористов «Исламского государства» важную гору Аль-Базик, которая позволяет установить огневой контроль над частью Евфрата. Курды продвигаются в направлении месторождений Аль-Джафра, сообщает портал Almasdarnews.

SDF захватили джихад-мобиль террористов «Исламского государства» и его водителя и продвинулись к востоку от города Дейр эз-Зор, сообщается в Twitter (@AfarinMamosta).

Армия правительства Сирии разворачивает танки-амфибии в Дейр эз-Зоре, сообщает портал Almasdarnews.

Армия правительства Сирии отбила у террористов «Исламского государства» населенный пункт Аль-Джавасма – Абу Шахри и находится в двух километрах от Маадана, сообщается в Facebook.

По неподтвержденным данным, SDF открыли огонь по солдатам армии правительства Сирии, пересекавшим Евфрат в районе Дейр эз-Зора, и убили девять солдат, сообщается в Twitter (@AfarinMamosta). Другие источники опровергают эту информацию.

Напомним, ранее при поддержке ВКС РФ сирийским правительственным войскам удалось форсировать Евфрат и перебросить часть сил на левый берег. В данный момент САА проводятся работы по укреплению плацдарма и развивается наступление вглубь территорий, которые до этого несколько лет контролировало «Исламское государство». Как отмечают военные эксперты, силы Башара Асада встретят здесь ожесточенное сопротивление со стороны террористов.

Также сообщается, что правительственные силы продолжают освобождать от боевиков городские кварталы Дейр эз-Зора. В данный момент идут бои в районе Хавиджат Сакр.

Провинция Даръа

Представители ССА**, Сирии и Иордании встретятся для обсуждения открытия погранпункта Насиб, сообщает портал Almasdarnews.

Напомним, провинция Даръа, наряду с провинциями Эс-Сувейда и Эль-Кунейтра входят в юго-западную зону деэскалации, созданную по результатам первой встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, которая произошла на саммите «Большой двадцатки». Более половины территории провинции в данный момент находится под контролем альянса так называемых «умеренных» группировок «Сирийская свободная армия». В юго-западных районах продолжает действовать аффилированная с «Исламским государством» группировка радикальных исламистов «Джейш Халид ибн Аль-Валид».

Провинция Ракка

SDF захватили район Аль-Фирдус в Ракке. Бои продолжаются у развязки Аль-Найм, сообщается в Twitter (@24Raqqa).

Столкновения SDF и террористов «Исламского государства» в Ракке продолжаются в районах Хена, Нахда и Амин, курды готовы сделать финальный толчок для полного освобождения города, сообщает портал Almasdarnews.

Напомним, что бывшую неофициальную столицу «Исламского государства» в Сирии освобождают курдские вооруженные формирования «Демократические силы Сирии» (SDF) и «Отряды народной обороны» (YPG) при военной и материальной поддержке сил международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки. Ранее сообщалось, что от боевиков ИГ уже освобождено более половины города.

Провинция Хама

Террористы «Исламского государства» предприняли попытку прорваться в Идлиб через позиции армии правительства Сирии в северной Хаме, однако армия и бойцы «Щита Каламуна» сдержали наступление. Среди террористов были бойцы из Турции и Марокко. Вероятно, они хотели бежать в Турцию через Идлиб, сообщает пользователь Twitter @IvanSidorenko1.

Террорист «Исламского государства» захвачен в северной Хаме при попытке бежать в Идлиб, сказано в Twitter @Souria4Syrians.

Правительственные силы продолжают вести ожесточенные бои с боевиками «Исламского государства» в районе Акербата. Сам город ранее перешел под полный контроль сирийских войск.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)