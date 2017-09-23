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Трамп заверил, что стал президентом без помощи России
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    Трамп заверил, что стал президентом без помощи России

    6:10  23 Сентября 2017
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    Трамп заверил, что стал президентом без помощи России

    Вашингтон, 23 сентября. Президент США Дональд Трамп снова опроверг возможную помощь, полученную им от властей РФ на президентских выборах.

    «Если вам интересно, нет, Россия не помогала мне… Демократам нужно было объяснение, поэтому они сказали «Россия»… Это одно из величайших фальшивок», — сказал американский глава.Трамп заверил, что стал президентом без помощи России

    Ранее Газета.ру сообщала, что ФБР и Конгресс США ведут расследование возможного вмешательства российской стороны в президентские выборы, прошедшие в Америке в 2016 году.

    Россия неоднократно опровергала данные обвинения.

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    Автор: Ирина Новикова
    #дональд трамп #выборы президента сша
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