Врио главы Калининградской области заверил, что пострадавшим в ДТП окажут помощь

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Калининград, 23 сентября. Пресс-служба правительства Калининградской области сообщила, что врио главы региона Антон Алиханов заверил, что всем пострадавшим в страшном ДТП в пятницу будет оказана помощь.

Отмечается, что семьи пострадавших получат всю требуемую медицинскую и материальную поддержку.

Также сообщается, что уполномоченными органами будет проведена проверка по факту случившегося.

Также Алиханов выразил свои соболезнования родственникам погибших в ДТП под Гвардейском, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее Газета.ру сообщала, что жертвами ДТП с участием маршрутного такси в Калининградской области стали семь человек.