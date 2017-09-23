Врио главы Калининградской области заверил, что пострадавшим в ДТП окажут помощь
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Калининград, 23 сентября. Пресс-служба правительства Калининградской области сообщила, что врио главы региона Антон Алиханов заверил, что всем пострадавшим в страшном ДТП в пятницу будет оказана помощь.
Отмечается, что семьи пострадавших получат всю требуемую медицинскую и материальную поддержку.
Также сообщается, что уполномоченными органами будет проведена проверка по факту случившегося.
Также Алиханов выразил свои соболезнования родственникам погибших в ДТП под Гвардейском, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Ранее Газета.ру сообщала, что жертвами ДТП с участием маршрутного такси в Калининградской области стали семь человек.