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Врио главы Калининградской области заверил, что пострадавшим в ДТП окажут помощь
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    Врио главы Калининградской области заверил, что пострадавшим в ДТП окажут помощь

    5:52  23 Сентября 2017  /обновлено: 5:53  23 Сентября 2017
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    Врио главы Калининградской области заверил, что пострадавшим в ДТП окажут помощь

    Калининград, 23 сентября. Пресс-служба правительства Калининградской области сообщила, что врио главы региона Антон Алиханов заверил, что всем пострадавшим в страшном ДТП в пятницу будет оказана помощь.

    Отмечается, что семьи пострадавших получат всю требуемую медицинскую и материальную поддержку.

    Также сообщается, что уполномоченными органами будет проведена проверка по факту случившегося.

    Также Алиханов выразил свои соболезнования родственникам погибших в ДТП под Гвардейском, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

    Ранее Газета.ру сообщала, что жертвами ДТП с участием маршрутного такси в Калининградской области стали семь человек.

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    Автор: Ирина Новикова
    #дтп #калининград #антон алиханов
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