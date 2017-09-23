Трамп пообещал разобраться с Ким Чен Ыном

В Избранное

Нью-Йорк, 23 сентября. Президент США Дональд Трамп заявил, что разберется с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

«Он может быть умным, может быть стратегом или абсолютным безумцем. Неважно, кем он является на самом деле - мы с ним разберемся», — сказал американский лидер.

При этом, он отметил, что решить проблему Ким Чен Ына должны были еще его предшественники на посту американского главы.

«Мы не можем позволить, чтобы разные сумасшедшие всюду запускали свои ракеты. С «человеком-ракетой» должны были разобраться уже давно», — подчеркнул он.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент США Дональд Трамп назвал лидера КНДР Ким Чен Ына «безумцем» и пригрозил ему новыми испытаниями.