Мужчина с мачете захватил заложников в банке в Теннесси

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Колумбия, 23 сентября. Преступник, вооруженный мачете, захватил в заложники людей, находившихся в отделении банка в городе Колумбия в американском штате Теннесси.

Сообщается, что преступник взял в заложники девять человек в одном из отделений банка Community First Bank & Trust.

Отмечается, что через некоторое время злоумышленник отпустил заложников, а сам забаррикадировался в здании банка. В настоящее время с ним ведутся переговоры, говорится в материале Газеты.ру.

Освобожденные люди не пострадали.