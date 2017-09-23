Канада может поставить Украине летальное оружие

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Нью-Йорк, 23 сентября. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна может поставить на Украину летальное оружие.

По словам Трюдо, в настоящее время правительство Канады рассматривает вопрос о внесении Украины в список стран, в которые допускается экспорт канадского автоматического оружия.

Он пояснил, что для начала поставок должны быть соблюдены определенные условия, не уточнив, какие именно.

«Канада продолжит помогать Украине защищать свой суверенитет», — подчеркнул Трюдо.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент Украины Петр Порошенко договорился с премьером Канады о расширении экономического сотрудничества.