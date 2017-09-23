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Канада может поставить Украине летальное оружие
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    Канада может поставить Украине летальное оружие

    4:51  23 Сентября 2017
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    Канада может поставить Украине летальное оружие

    Нью-Йорк, 23 сентября. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна может поставить на Украину летальное оружие.

    По словам Трюдо, в настоящее время правительство Канады рассматривает вопрос о внесении Украины в список стран, в которые допускается экспорт канадского автоматического оружия.

    Он пояснил, что для начала поставок должны быть соблюдены определенные условия, не уточнив, какие именно.Канада может поставить Украине летальное оружие

    «Канада продолжит помогать Украине защищать свой суверенитет», — подчеркнул Трюдо.

    Ранее Газета.ру сообщала, что президент Украины Петр Порошенко договорился с премьером Канады о расширении экономического сотрудничества.

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    Автор: Ирина Новикова
    #украина #канада #летальное оружие
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