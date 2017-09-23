Цукерберг намерен продать до 75 млн акций Facebook

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Сан-Франциско, 23 сентября. Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что в ближайшее время намерен продать до 75 миллионов акций компании.

«Я намереваюсь продать 35-75 миллионов акций Facebook в течение ближайших 18 месяцев для финансирования нашей работы в сферах образования, науки и правозащитной деятельности», — говорится в посте Цукерберга на его странице в соцсети.

Он также напомнил, что Facebook изначально не был создан как компании, а предназначался для выполнения социальной миссии, говорится в материале Газеты.ру.