Порошенко: Киев хочет использовать миротворческий опыт Канады в Донбассе

В Избранное

Нью-Йорк, 23 сентября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев крайне заинтересован в участии Канады в охранной миссии Организации Объединенных Наций в Донбассе.

«Мы очень заинтересованы в опыте Канады по проведению миротворческих операций», — пояснил украинский глава.

По словам Порошенко, создание миссии в Донбассе должно стать прорывом в деле мирного урегулирования. При этом он подчеркнул, что миротворцы должны быть дислоцированы только на российско-украинской границе.

Ранее Газета.ру сообщала, что Петр Порошенко встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.