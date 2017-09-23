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Порошенко: Киев хочет использовать миротворческий опыт Канады в Донбассе
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    Порошенко: Киев хочет использовать миротворческий опыт Канады в Донбассе

    4:10  23 Сентября 2017
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    Порошенко: Киев хочет использовать миротворческий опыт Канады в Донбассе

    Нью-Йорк, 23 сентября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев крайне заинтересован в участии Канады в охранной миссии Организации Объединенных Наций в Донбассе.

    «Мы очень заинтересованы в опыте Канады по проведению миротворческих операций», — пояснил украинский глава.

    По словам Порошенко, создание миссии в Донбассе должно стать прорывом в деле мирного урегулирования. При этом он подчеркнул, что миротворцы должны быть дислоцированы только на российско-украинской границе.Порошенко: Киев хочет использовать миротворческий опыт Канады в Донбассе

    Ранее Газета.ру сообщала, что Петр Порошенко встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

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    Автор: Ирина Новикова
    #петр порошенко #донбасс #канада #миссия оон
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