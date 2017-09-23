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В России начали принимать предзаказ на iPhone 8 и iPhone 8 Plus
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    В России начали принимать предзаказ на iPhone 8 и iPhone 8 Plus

    3:48  23 Сентября 2017
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    В России начали принимать предзаказ на iPhone 8 и iPhone 8 Plus

    Москва, 23 сентября. Российские продавцы начали принимать предварительные заказы на новые смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а также обновленные умные часы Apple Watch Series 3.

    Сообщается, что заказать гаджеты можно на сайтах федеральных операторов сотовой связи, включая МТС, «Билайн» и «Мегафон», а также у крупных продавцов электроники.

    При этом, в интернет-магазине Apple.com предзаказ еще не начался, там приобрести новинки можно будет 29 сентября.В России начали принимать предзаказ на iPhone 8 и iPhone 8 Plus

    Ранее Газета.ру сообщала, что 12 сентября Apple представила новые iPhone 8 и iPhone 8 iPlus.

    Гаджеты получили стеклянный корпус и возможность беспроводной зарядки.

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    Автор: Ирина Новикова
    #iphone 8 #предзаказ
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