В России начали принимать предзаказ на iPhone 8 и iPhone 8 Plus

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Москва, 23 сентября. Российские продавцы начали принимать предварительные заказы на новые смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а также обновленные умные часы Apple Watch Series 3.

Сообщается, что заказать гаджеты можно на сайтах федеральных операторов сотовой связи, включая МТС, «Билайн» и «Мегафон», а также у крупных продавцов электроники.

При этом, в интернет-магазине Apple.com предзаказ еще не начался, там приобрести новинки можно будет 29 сентября.

Ранее Газета.ру сообщала, что 12 сентября Apple представила новые iPhone 8 и iPhone 8 iPlus.

Гаджеты получили стеклянный корпус и возможность беспроводной зарядки.