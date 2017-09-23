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Общество
Первое издание «Гарри Поттера» ушло с молотка за рекордную сумму
Общество
Первое издание «Гарри Поттера» ушло с молотка за рекордную сумму
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    Первое издание «Гарри Поттера» ушло с молотка за рекордную сумму

    3:26  23 Сентября 2017
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    Первое издание «Гарри Поттера» ушло с молотка за рекордную сумму

    Даллас, 23 сентября. Пресс-служба аукционного дома Heritage Auctions сообщила, что первое издание книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» было продано за рекордную сумму в 81 тысячу долларов.

    Сообщается, что торги прошли в Далласе. Лот был приобретен по цене, в четыре раза превышающей его первоначально установленную стоимость.

    Проданная книга была издана в 1997 году тиражом в 500 копий британским издательством Bloomsbury. Отметим, что лот является одним из 500 оригинальных экземпляров, 300 из которых предназначались для библиотек.

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    Автор: Ирина Новикова
    #сша #гарри поттер #аукцион
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