Первое издание «Гарри Поттера» ушло с молотка за рекордную сумму

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Даллас, 23 сентября. Пресс-служба аукционного дома Heritage Auctions сообщила, что первое издание книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» было продано за рекордную сумму в 81 тысячу долларов.

Сообщается, что торги прошли в Далласе. Лот был приобретен по цене, в четыре раза превышающей его первоначально установленную стоимость.

Проданная книга была издана в 1997 году тиражом в 500 копий британским издательством Bloomsbury. Отметим, что лот является одним из 500 оригинальных экземпляров, 300 из которых предназначались для библиотек.