Врио губернатора Калининградской области выразил соболезнования близким погибших в ДТП

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Калининград, 23 сентября. Пресс-служба правительства Калининградской области сообщила, что врио главы региона Антон Алиханов выразил соболезнования семьям погибших в страшном ДТП под Калининградом.

«Произошла страшная трагедия, которая унесла жизни людей. Мои соболезнования - родным и близким погибших. Всем пострадавшим - скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.

Сообщается, что семьи погибших и пострадавших получат всестороннюю поддержку.

Отмечается, что областному Министерству здравоохранения дано поручение предоставить всю требуемую помощь пострадавшим.