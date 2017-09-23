Канада ввела санкции против главы Венесуэлы

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Оттава, 23 сентября. Пресс-служба Министерства иностранных дел Канады сообщила о введении санкционных мер в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и еще 39 граждан страны.

Сообщается, что санкции направлены против людей, ответственных за ухудшение демократии в Венесуэле. Введением данной меры Канада намерена поддержать народ Венесуэлы и осудить антидемократическое поведение властей страны, говорится в материале Газеты.ру.

Напомним, что ранее США допустили возможность введения эмбарго на покупку нефти из Венесуэлы.