Глава партии «Левые» не верит в российское «вмешательство» в выборы в Германии
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Берлин, 23 сентября. Лидер немецкой партии «Левые» Бернд Риксингер не верит, что вмешательство России в ход выборов в Германии действительно имело место.
Лидер «Левых» отметил, что обвинения «российских хакеров», звучащие из уст западных политиков, не подкреплены никакими доказательствами.
Риксингер также высказался за сотрудничество и единство с Москвой, в том числе в сфере безопасности, пишет РИА Новости.
Накануне создатель ролика о «кибервойне с Россией» дал интервью для RT.