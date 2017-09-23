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Общество
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Политика
Глава партии «Левые» не верит в российское «вмешательство» в выборы в Германии
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    Глава партии «Левые» не верит в российское «вмешательство» в выборы в Германии

    2:16  23 Сентября 2017
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    Глава партии «Левые» не верит в российское «вмешательство» в выборы в Германии

    Берлин, 23 сентября. Лидер немецкой партии «Левые» Бернд Риксингер не верит, что вмешательство России в ход выборов в Германии действительно имело место.

    Лидер «Левых» отметил, что обвинения «российских хакеров», звучащие из уст западных политиков, не подкреплены никакими доказательствами.

    Риксингер также высказался за сотрудничество и единство с Москвой, в том числе в сфере безопасности, пишет РИА Новости.

    Накануне создатель ролика о «кибервойне с Россией» дал интервью для RT.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #выборы #россия #германия #вмешательство #левые
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