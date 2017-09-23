Решение Путина о «расчистке региональных финансов» поддержали губернаторы

В Избранное

Москва, 23 сентября. Главы Смоленской области и Краснодарского края Алексей Островский и Вениамин Кондратьев поддержали решение президента РФ Владимира Путина о реструктуризации долгов регионов.

«Это позволит многим регионам страны, в том числе и Смоленской области, высвобождая значительные денежные средства от уплаты процентов по бюджетным кредитам, направлять их на развитие тех или иных сфер жизнедеятельности», — заявил Островский.

В свою очередь, Кондратьев отметил, что освободившиеся средства направят на улучшение качества жизни людей, реализацию социальных программ, модернизацию инфраструктуры, а также благоустройство.

Ранее Газета.ру сообщала, что вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что власти России готовы реструктурировать накопленный объем бюджетных кредитов регионов в 738 млрд руб.