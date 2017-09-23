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Общество
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Россия
Решение Путина о «расчистке региональных финансов» поддержали губернаторы
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    Решение Путина о «расчистке региональных финансов» поддержали губернаторы

    2:01  23 Сентября 2017
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    Решение Путина о «расчистке региональных финансов» поддержали губернаторы

    Москва, 23 сентября. Главы Смоленской области и Краснодарского края Алексей Островский и Вениамин Кондратьев поддержали решение президента РФ Владимира Путина о реструктуризации долгов регионов.

    «Это позволит многим регионам страны, в том числе и Смоленской области, высвобождая значительные денежные средства от уплаты процентов по бюджетным кредитам, направлять их на развитие тех или иных сфер жизнедеятельности», — заявил Островский.

    В свою очередь, Кондратьев отметил, что освободившиеся средства направят на улучшение качества жизни людей, реализацию социальных программ, модернизацию инфраструктуры, а также благоустройство.

    Ранее Газета.ру сообщала, что вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что власти России готовы реструктурировать накопленный объем бюджетных кредитов регионов в 738 млрд руб.

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    Автор: Ирина Новикова
    #владимир путин #финансы #губернатор
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