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Политика
Кандидат в канцлеры ФРГ надеется на снятие санкций с РФ в течение 4 лет
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    Кандидат в канцлеры ФРГ надеется на снятие санкций с РФ в течение 4 лет

    5:59  23 Сентября 2017
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    Кандидат в канцлеры ФРГ надеется на снятие санкций с РФ в течение 4 лет

    Берлин, 23 сентября. Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Левые» Дитмар Барч высказался за отмену антироссийских санкций в течение четырех лет.

    Барч высказал мнение о том, что в следующем законодательном периоде обсуждения о возможном снятии санкций будут проходить активнее. 

    «Я полон надежд, что вопрос будет решен в течение следующего законодательного периода. Ведь многие политики Левой партии и других партий хотят положить этому конец, так как этот путь неверен», — заявил Барч в интервью РИА Новости.

    Кандидат в канцлеры ФРГ надеется на снятие санкций с РФ в течение 4 лет

    Евросоюз ввел санкции против РФ в марте 2014 года в связи с ситуацией на Украине и в Крыму и с тех пор регулярно продлевал их на полгода. 

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    Автор: Олеся Волкова
    #санкции #фрг #дитмарбарч
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