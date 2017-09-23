Порошенко назвал размещение миссии ООН кратчайшим путем установления мира в Донбассе

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Нью-Йорк, 23 сентября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что размещение миссии ООН в Донбассе станет самым коротким путем урегулирования конфликта в регионе.

«Миротворцы - самый короткий путь для установления мира на Украине», — сказал глава Украины в ходе брифинга.

Он также отметил, что инициатива отправки «голубых касок» в Донбасс не должна исходить только от Украины.

«Это должна быть позиция всех государств, солидарных с Украиной», — пояснил свою мысль Порошенко.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе.