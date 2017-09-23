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Общество
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Политика
Решение Меркель об открытии границ хотят расследовать в Германии
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    Решение Меркель об открытии границ хотят расследовать в Германии

    1:13  23 Сентября 2017
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    Решение Меркель об открытии границ хотят расследовать в Германии

    Берлин, 23 сентября. Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) заявила о намерении расследовать открытие границ действующим канцлером Ангелой Меркель в случае победы на выборах. Об этом сообщил лидер партии Вальдемар Биркле.

    Он отметил, что решение главы правительства ФРГ об открытии границ не было согласовано парламентом, как этого требует конституция Германии.

    «Меркель нарушила закон»,  — считает Биркле.

    Газета.ru сообщает, что мнение «Альтернативы для Германии» разделяет и ряд других представителей Бундестага.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #меркель #фрг #германия #открытие границ
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