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Общество
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Происшествия
Два сильных землетрясения подряд произошли в Калифорнии
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    Два сильных землетрясения подряд произошли в Калифорнии

    1:19  23 Сентября 2017
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    Два сильных землетрясения подряд произошли в Калифорнии

    Лос-Анджелес, 23 сентября. Геологическая служба США сообщила, что в пятницу в Калифорнии произошли сразу два сильных землетрясения.

    По данным службы, первое землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в 19:50 по времени UTC (22.50 по московскому времени). Сообщается, что эпицентр подземных толчков находился в 204 километрах к западу от города Ферндейл.

    Спустя некоторое время в 58 километрах от Ферндейла произошло землетрясение магнитудой 5,6, сообщает Газета.ру.

    Информация о жертвах или разрушениях пока не поступала.

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    Автор: Ирина Новикова
    #землетрясение #калифорния
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