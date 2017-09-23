Два сильных землетрясения подряд произошли в Калифорнии
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Лос-Анджелес, 23 сентября. Геологическая служба США сообщила, что в пятницу в Калифорнии произошли сразу два сильных землетрясения.
По данным службы, первое землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в 19:50 по времени UTC (22.50 по московскому времени). Сообщается, что эпицентр подземных толчков находился в 204 километрах к западу от города Ферндейл.
Спустя некоторое время в 58 километрах от Ферндейла произошло землетрясение магнитудой 5,6, сообщает Газета.ру.
Информация о жертвах или разрушениях пока не поступала.