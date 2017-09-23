Пушков развеял «грезы» Порошенко о попытке «зачистить» Донбасс при помощи ООН

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Москва, 23 сентября. Президент Украины Петр Порошенко хочет «зачистить» Донбасс с помощью ООН, но ни одна подобная резолюция не будет поддержана Россией. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Порошенко хочет «зачистить» Донбасс с помощью ООН. Но не зачистит. Ни одна резолюция такого рода не будет поддержана Россией. Пусть грезит», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Порошенко хочет "зачистить" Донбасс с помощью ООН. Но не зачистит. Ни одна резолюция такого рода не будет поддержана Россией. Пусть грезит. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 22, 2017

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею отправки миротворцев ООН на Украину, подчеркнув, что речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, а миротворцы должны находиться на линии разграничения. Как сообщала «Газета.ру», по мнению киевских властей, миссия ООН должна разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.