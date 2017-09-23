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Общество
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Политика
Пушков развеял «грезы» Порошенко о попытке «зачистить» Донбасс при помощи ООН
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    Пушков развеял «грезы» Порошенко о попытке «зачистить» Донбасс при помощи ООН

    1:01  23 Сентября 2017
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    Пушков развеял «грезы» Порошенко о попытке «зачистить» Донбасс при помощи ООН

    Москва, 23 сентября. Президент Украины Петр Порошенко хочет «зачистить» Донбасс с помощью ООН, но ни одна подобная резолюция не будет поддержана Россией. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

    «Порошенко хочет «зачистить» Донбасс с помощью ООН. Но не зачистит. Ни одна резолюция такого рода не будет поддержана Россией. Пусть грезит», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

    Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею отправки миротворцев ООН на Украину, подчеркнув, что речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, а миротворцы должны находиться на линии разграничения. Как сообщала «Газета.ру», по мнению киевских властей, миссия ООН должна разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

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    Автор: Олеся Волкова
    #донбасс #украина #порошенко #пушков
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