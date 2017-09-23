Новый вирус-вымогатель nRansom требует от пользователей интимные фото 

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Москва, 23 сентября. Исследователи из MalwareHunterTeam обнаружили новый штамм Ransomware, группы вирусов, ставших настоящим бедствием для пользователей интернета. «Новинка» nRansom, заблокировав компьютер, сообщает, что доступ к нему будет открыт только после получения десяти фото владельца в обнаженном виде.

Как сообщается в блоге компании «Касперский», nRansom не шифрует файлы, а просто блокирует доступ к компьютеру. Уведомление о выкупе, которое появляется на экране, сообщает жертвам, что единственный способ получить доступ к своим компьютерам — отправить десять фотографий с обнаженным пользователем.

При этом сообщается, что лицо жертвы должно легко определяться. Только после этого будет выслан код, который позволит разблокировать компьютер.

«На данный момент nRansom рассматривается только как файл с именем nRansom.exe, что означает, что он затрагивает только пользователей Windows», — говорится в сообщении Kaspersky Lab.

Kaspersky Internet Security обнаруживает nRansom как Trojan-Ransom.MSIL.Agent.zz и «уничтожает» его. Специалисты дали советы, как поступать в такой ситуации. Первым делом необходимо заблокировать компьютер, одновременно нажав Ctrl + Alt + Shift + F4. После этого необходимо выполнить полное сканирование системы.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что первая половина 2017 года потрясла мир двумя масштабными кибератаками, захватившими весь мир, — вирусы WannaCry и NotPetya заразили сотни тысяч компьютеров в десятках стран.