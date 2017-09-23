Новый вирус-вымогатель nRansom требует от пользователей интимные фото
Москва, 23 сентября. Исследователи из MalwareHunterTeam обнаружили новый штамм Ransomware, группы вирусов, ставших настоящим бедствием для пользователей интернета. «Новинка» nRansom, заблокировав компьютер, сообщает, что доступ к нему будет открыт только после получения десяти фото владельца в обнаженном виде.
Как сообщается в блоге компании «Касперский», nRansom не шифрует файлы, а просто блокирует доступ к компьютеру. Уведомление о выкупе, которое появляется на экране, сообщает жертвам, что единственный способ получить доступ к своим компьютерам — отправить десять фотографий с обнаженным пользователем.
При этом сообщается, что лицо жертвы должно легко определяться. Только после этого будет выслан код, который позволит разблокировать компьютер.
«На данный момент nRansom рассматривается только как файл с именем nRansom.exe, что означает, что он затрагивает только пользователей Windows», — говорится в сообщении Kaspersky Lab.
Kaspersky Internet Security обнаруживает nRansom как Trojan-Ransom.MSIL.Agent.zz и «уничтожает» его. Специалисты дали советы, как поступать в такой ситуации. Первым делом необходимо заблокировать компьютер, одновременно нажав Ctrl + Alt + Shift + F4. После этого необходимо выполнить полное сканирование системы.
Exposed! #NRansom ransomware requires nude photos to unlock your computer #InfoSec #NSFWhttps://t.co/VM4O3MZ8yN pic.twitter.com/Ll0ZNSxCKf— Kaspersky Lab (@kaspersky) September 22, 2017
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