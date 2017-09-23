Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Технологии
Новый вирус-вымогатель nRansom требует от пользователей интимные фото 
Технологии
Новый вирус-вымогатель nRansom требует от пользователей интимные фото 
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Новый вирус-вымогатель nRansom требует от пользователей интимные фото 

    0:35  23 Сентября 2017
    44

    Новый вирус-вымогатель nRansom требует от пользователей интимные фото 

    Москва, 23 сентября. Исследователи из MalwareHunterTeam обнаружили новый штамм Ransomware, группы вирусов, ставших настоящим бедствием для пользователей интернета. «Новинка» nRansom, заблокировав компьютер, сообщает, что доступ к нему будет открыт только после получения десяти фото владельца в обнаженном виде. 

    Как сообщается в блоге компании «Касперский», nRansom не шифрует файлы, а просто блокирует доступ к компьютеру. Уведомление о выкупе, которое появляется на экране, сообщает жертвам, что единственный способ получить доступ к своим компьютерам — отправить десять фотографий с обнаженным пользователем.

    При этом сообщается, что лицо жертвы должно легко определяться. Только после этого будет выслан код, который позволит разблокировать компьютер. 

    «На данный момент nRansom рассматривается только как файл с именем nRansom.exe, что означает, что он затрагивает только пользователей Windows», — говорится в сообщении Kaspersky Lab.

    Kaspersky Internet Security обнаруживает nRansom как Trojan-Ransom.MSIL.Agent.zz и «уничтожает» его. Специалисты дали советы, как поступать в такой ситуации. Первым делом необходимо заблокировать компьютер, одновременно нажав Ctrl + Alt + Shift + F4. После этого необходимо выполнить полное сканирование системы. 

    Ранее «Газета.ру» сообщала, что первая половина 2017 года потрясла мир двумя масштабными кибератаками, захватившими весь мир, — вирусы WannaCry и NotPetya заразили сотни тысяч компьютеров в десятках стран.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Олеся Волкова
    #вирус #интернет #касперский #вирус-вымогатель #nransom
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 61633

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29138

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42016

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        21246

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8369
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лавров рассказал, кто заложил мину под отношения РФ и США

        Лавров рассказал, кто заложил мину под отношения РФ и США

        21:06   22 Сентября 2017
        2219
        «Великий Новгород» ракетами «Калибр» уничтожил базы подготовки боевиков в Сирии

        «Великий Новгород» ракетами «Калибр» уничтожил базы подготовки боевиков в Сирии

        13:15   22 Сентября 2017
        3302
        Самый мощный атомный ледокол в мире спустили на воду в Петербурге

        Самый мощный атомный ледокол в мире спустили на воду в Петербурге

        12:38   22 Сентября 2017
        641
        Электросети Крыма перейдут под федеральный контроль

        Электросети Крыма перейдут под федеральный контроль

        10:59   22 Сентября 2017
        362