Виновен: решение суда грозит Саакашвили выдворением с Украины

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Киев, 23 сентября. Во Львовской области Мостиский районный суд признал экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы. В таких условиях власти страны имеют законное право запустить механизм выдворения «лица без гражданства» с Украины.

Суд признал Саакашвили виновным в нарушении ч.2 ст.204 кодекса Украины об административных правонарушениях. Бывшему губернатору Одесской области назначили штраф в 3400 гривен (около 130 долларов).

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Теперь власти имеют законное право выдворить политика из страны как лицо без гражданства, совершившее административное правонарушение.

Как сообщала «Газета.ру», 10 сентября при поддержке сторонников Саакашвили прорвался на территорию Украины из Польши. Это обернулось для него возбуждением уголовного дело по пяти статьям.