Клип «Ленинграда» номинировали на премию UK Music Video Awards

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Лондон, 23 сентября. Клип группы «Ленинград» на песню «Кольщик» номинирован на британскую премию UK Music Video Awards в нескольких категориях.

«Кольщик» поборется за звание лучшего в категориях «Лучшее иностранное альтернативное видео», «Лучший монтаж видео» и «Лучшие визуальные эффекты в видео».

Победители будут объявлены 26-го октября в Лондоне, — уточняет Газета.ru.

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