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Клип «Ленинграда» номинировали на премию UK Music Video Awards
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    Клип «Ленинграда» номинировали на премию UK Music Video Awards

    0:15  23 Сентября 2017
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    Клип «Ленинграда» номинировали на премию UK Music Video Awards

    Лондон, 23 сентября. Клип группы «Ленинград» на песню «Кольщик» номинирован на британскую премию UK Music Video Awards в нескольких категориях.

    «Кольщик» поборется за звание лучшего в категориях «Лучшее иностранное альтернативное видео», «Лучший монтаж видео» и «Лучшие визуальные эффекты в видео».

    Клип «Ленинграда» номинировали на премию UK Music Video Awards

    Победители будут объявлены 26-го октября в Лондоне, — уточняет Газета.ru.

    Ранее сообщалось, что автомобиль Сергея Шнурова едва не пострадал в ДТП.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #британия #ленинград #премия #кольщик
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