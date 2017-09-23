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Общество
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Экономика
Fitch улучшило прогноз России до позитивного уровня
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    Fitch улучшило прогноз России до позитивного уровня

    1:20  23 Сентября 2017
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    Fitch улучшило прогноз России до позитивного уровня

    Нью-Йорк, 23 сентября. Международное рейтинговое агентство Fitch пересмотрело прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах России со стабильного до позитивного уровня. Об этом сообщает ТАСС.

    Отмечается, что в новом рейтинге России присвоен уровень «BBB-». Кроме того, Fitch указывает на положительную динамику в общемировом тренде.

    Накануне Газета.ru сообщала о разнонаправленном закрытии рынка США.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #россия #fitch #рейтинг #стабильный #положительный
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