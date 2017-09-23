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Россия
Путин призвал региональные власти создать современную транспортную инфраструктуру
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    Путин призвал региональные власти создать современную транспортную инфраструктуру

    0:00  23 Сентября 2017  /обновлено: 0:03  23 Сентября 2017
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    Путин призвал региональные власти создать современную транспортную инфраструктуру

    Ульяновск, 23 сентября. На выездном заседании Госсовета в Ульяновске президент РФ Владимир Путин поставил перед региональными властями задачи по формированию комфортной транспортной инфраструктуры. Как сообщает пресс-служба Кремля, ключевыми темами стали усовершенствование городской транспортной логистики и обеспечение безопасных пассажирских перевозок.

    Президент ознакомил собравшихся со статистикой, согласно которой пассажиропоток общественного транспорта в России составил 18,7 млрд человек, то есть в среднем за год каждый житель России примерно 130 раз воспользовался этими услугами.

    При этом, по словам Путина, до сих пор в регионах не сформирован комплексный подход к выполнению современных требований к общественному транспорту. 

    «Очевидно, нужны общие, системные подходы к комплексному развитию регионального пассажирского сообщения, чтобы связать постоянными маршрутами каждый поселок, каждый населенный пункт региона», — подчеркнул президент.

    Путин призвал региональные власти создать современную транспортную инфраструктуру

    По его словам, в регионах «нужно создать современную удобную инфраструктуру, убрать «узкие места», которые существовали десятилетиями».

    Президент предложил внедрить во всех регионах «комплексные планы транспортного обслуживания населения, которые позволят более качественно организовать региональное сообщение».

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    Автор: Олеся Волкова
    #путин #дороги #транспорт
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