Путин призвал региональные власти создать современную транспортную инфраструктуру

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Ульяновск, 23 сентября. На выездном заседании Госсовета в Ульяновске президент РФ Владимир Путин поставил перед региональными властями задачи по формированию комфортной транспортной инфраструктуры. Как сообщает пресс-служба Кремля, ключевыми темами стали усовершенствование городской транспортной логистики и обеспечение безопасных пассажирских перевозок.

Президент ознакомил собравшихся со статистикой, согласно которой пассажиропоток общественного транспорта в России составил 18,7 млрд человек, то есть в среднем за год каждый житель России примерно 130 раз воспользовался этими услугами.

При этом, по словам Путина, до сих пор в регионах не сформирован комплексный подход к выполнению современных требований к общественному транспорту.

«Очевидно, нужны общие, системные подходы к комплексному развитию регионального пассажирского сообщения, чтобы связать постоянными маршрутами каждый поселок, каждый населенный пункт региона», — подчеркнул президент.

По его словам, в регионах «нужно создать современную удобную инфраструктуру, убрать «узкие места», которые существовали десятилетиями».

Президент предложил внедрить во всех регионах «комплексные планы транспортного обслуживания населения, которые позволят более качественно организовать региональное сообщение».