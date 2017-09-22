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Общество
Убийцу 5-летней Софьи помог найти 73-летний житель Калача-на-Дону
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    Убийцу 5-летней Софьи помог найти 73-летний житель Калача-на-Дону

    23:26  22 Сентября 2017
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    Убийцу 5-летней Софьи помог найти 73-летний житель Калача-на-Дону

    Волгоград, 22 сентября. Предполагаемого убийцу 5-летней Софьи помог найти 73-летний житель города Калача-на-Дону Волгоградской области. Об этом сообщил ТАСС.

    Отмечается, что информация, которую предоставил мужчина, помогла правоохранителям выйти на след злоумышленника. Житель рассказал, что накануне исчезновения девочки видел ее в обществе 55-летнего соседа, который вскоре также исчез.

    Труп ребенка был найден у подозреваемого в гараже.

    Накануне Газета.ru сообщала о гибели семи человек в результате ДТП при участии маршрутки.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #убийца #девочка #софья #калача-на-дону
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