Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Политика
Глава МИД РФ не знал о существовании «плана Лаврова» по Сирии
Политика
Глава МИД РФ не знал о существовании «плана Лаврова» по Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Глава МИД РФ не знал о существовании «плана Лаврова» по Сирии

    23:06  22 Сентября 2017
    37

    Глава МИД РФ не знал о существовании «плана Лаврова» по Сирии

    ООН, 22 сентября. Глава МИД России заявил, что ничего не слышал о «плане Лаврова» по урегулированию конфликта в Сирийской Арабской Республике. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста на пресс-конференции в ООН.

    Журналист полагала, что «план Лаврова» заключается в неких соглашениях относительно вывода иностранных войск из САР. Однако глава МИД РФ опроверг эту информацию.

    Ранее Сергей Лавров также раскритиковал попытки некоторых политиков возложить на Россию ответственность за урегулирование всех конфликтов.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Сергей Свазовский
    #сирия #лавров #план лаврова
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 61278

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29133

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42006

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        21230

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8365
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лавров рассказал, кто заложил мину под отношения РФ и США

        Лавров рассказал, кто заложил мину под отношения РФ и США

        21:06   22 Сентября 2017
        2106
        «Великий Новгород» ракетами «Калибр» уничтожил базы подготовки боевиков в Сирии

        «Великий Новгород» ракетами «Калибр» уничтожил базы подготовки боевиков в Сирии

        13:15   22 Сентября 2017
        3255
        Самый мощный атомный ледокол в мире спустили на воду в Петербурге

        Самый мощный атомный ледокол в мире спустили на воду в Петербурге

        12:38   22 Сентября 2017
        617
        Электросети Крыма перейдут под федеральный контроль

        Электросети Крыма перейдут под федеральный контроль

        10:59   22 Сентября 2017
        348