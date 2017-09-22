Глава МИД РФ не знал о существовании «плана Лаврова» по Сирии

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ООН, 22 сентября. Глава МИД России заявил, что ничего не слышал о «плане Лаврова» по урегулированию конфликта в Сирийской Арабской Республике. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста на пресс-конференции в ООН.

Журналист полагала, что «план Лаврова» заключается в неких соглашениях относительно вывода иностранных войск из САР. Однако глава МИД РФ опроверг эту информацию.

Ранее Сергей Лавров также раскритиковал попытки некоторых политиков возложить на Россию ответственность за урегулирование всех конфликтов.