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Политика
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Общество
Навальный попытался стать кандидатом с помощью несуществующего решения ЕСПЧ
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    Навальный попытался стать кандидатом с помощью несуществующего решения ЕСПЧ

    22:57  22 Сентября 2017
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    Навальный попытался стать кандидатом с помощью несуществующего решения ЕСПЧ

    Москва, 22 сентября. Блогер Навальный в очередной раз показал свою юридическую безграмотность, сославшись на несуществующее решение Европейского суда по правам человека.

    В своем блоге Навальный опубликовал статью «Решение ЕСПЧ не исполнено, Навальный должен быть допущен до выборов», в которой призывал допустить его до выборов на основе решения ЕСПЧ, которое якобы было вынесено 21 сентября. При этом ЕСПЧ накануне не рассматривал никаких дел, связанных с блогером. 

    Навальный попытался стать кандидатом с помощью несуществующего решения ЕСПЧ

    Жалобу Навального рассматривал Комитет министров Совета Европы, деятельность которого контролирует «Конвенция о защите прав человека и основных свобод». Данный документ был ратифицирован Россией более 20 лет назад. В Конвенции четко прописано, что решения комитета носят исключительно рекомендательный характер, то есть он может только «передать на рассмотрение Суда вопрос, не нарушила ли эта Сторона свое обязательство». 

    Министерство юстиции России ранее сообщило о решении КМСЕ поставить ситуацию на контроль. Кроме того, ведомство сообщило, что Комитет направил в Россию запрос для получения необходимой информации.

    Известно, что надзорный орган ЕСПЧ рассмотрит повторно вопрос в декабре, а Европейский суд по правам человека даже не приступал к рассмотрению жалобы Навального. Даты ее рассмотрения также еще нет.

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    Автор: Настасья Шеркунова
    #навальный #еспч
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