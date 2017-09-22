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Политика
Глава МИД РФ не знал о существовании «плана Лаврова» по Сирии
Общество
Тиньков объяснил жесткую реакцию на ролик «Немагии»
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    Тиньков объяснил жесткую реакцию на ролик «Немагии»

    22:50  22 Сентября 2017
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    Тиньков объяснил жесткую реакцию на ролик «Немагии»

    Москва, 22 сентября. Российский предприниматель Олег Тиньков объяснил, почему принял решение подать иск на кемеровских блогеров из дуэта «Немагия». Тиньков записал специальное видео на своей странице в социальной сети Facebook.

    Бизнесмен признался, что на протяжении 30 лет он никогда не судился по вопросам личного характера.

    «Однако блогеры перешли черту, когда нанесли оскорбление моей супруге. Я никому не позволю оскорблять свою семью.» – подчеркнул предприниматель.

    Ранее сообщалось об обысках у автора скандального ролика о Тинькове.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #суд #тиньков #оскорбления #блогеры
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