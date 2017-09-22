Тиньков объяснил жесткую реакцию на ролик «Немагии»

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Москва, 22 сентября. Российский предприниматель Олег Тиньков объяснил, почему принял решение подать иск на кемеровских блогеров из дуэта «Немагия». Тиньков записал специальное видео на своей странице в социальной сети Facebook.

Бизнесмен признался, что на протяжении 30 лет он никогда не судился по вопросам личного характера.

«Однако блогеры перешли черту, когда нанесли оскорбление моей супруге. Я никому не позволю оскорблять свою семью.» – подчеркнул предприниматель.

Ранее сообщалось об обысках у автора скандального ролика о Тинькове.