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Появились фотографии поставки в Сирию российских танков
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    Появились фотографии поставки в Сирию российских танков

    22:54  22 Сентября 2017
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    Появились фотографии поставки в Сирию российских танков

    Дамаск (Сирия), 22 сентября. В августе российские военные доставили крупную партию танков Т-62 и автомобилей БРМ-1к в сирийский порт Тартус. Как сообщает агентство Al-Masdar со ссылкой на военный источник, боевые машины помогли сирийской арабской армии (САА) в операциях по пересечению Евфрата. 

    По данным издания, поставка российской военной техники совпала с продолжающимися операциями САА в восточной Сирии, особенно в долине реки Евфрат, где сирийским войскам необходимо пересекать водный путь.

    Источник издания сообщил, что Т-62 и БРМ-1к помогли, в частности, САА пересечь реку Евфрат как во время операции на острове Сакр, так и в Эль-Муридии. Агенство опубликовало фотографии поставок в Тартус (второй по величине портовый город в Сирии после Латакии) танков и военных автомобилей.

    Боевая разведывательная машина БРМ-1К — бронированная самоходная машина на гусеничном ходу, предназначенная для разведки на поле боя. Т-62 — советский средний танк, первый в мире серийный танк с гладкоствольным орудием калибра 115 мм и массой среднего танка, при высоком уровне бронирования.

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    Автор: Олеся Волкова
    #сирия #тартус
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