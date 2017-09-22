Появились фотографии поставки в Сирию российских танков

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Дамаск (Сирия), 22 сентября. В августе российские военные доставили крупную партию танков Т-62 и автомобилей БРМ-1к в сирийский порт Тартус. Как сообщает агентство Al-Masdar со ссылкой на военный источник, боевые машины помогли сирийской арабской армии (САА) в операциях по пересечению Евфрата.

По данным издания, поставка российской военной техники совпала с продолжающимися операциями САА в восточной Сирии, особенно в долине реки Евфрат, где сирийским войскам необходимо пересекать водный путь.

Источник издания сообщил, что Т-62 и БРМ-1к помогли, в частности, САА пересечь реку Евфрат как во время операции на острове Сакр, так и в Эль-Муридии. Агенство опубликовало фотографии поставок в Тартус (второй по величине портовый город в Сирии после Латакии) танков и военных автомобилей.

In pictures: Syrian Army deploys amphibious landing tanks in Deir Ezzor https://t.co/mSq6MGwQJm #DeirEzzor #Syria — Al-Masdar News (@TheArabSource) September 22, 2017

Боевая разведывательная машина БРМ-1К — бронированная самоходная машина на гусеничном ходу, предназначенная для разведки на поле боя. Т-62 — советский средний танк, первый в мире серийный танк с гладкоствольным орудием калибра 115 мм и массой среднего танка, при высоком уровне бронирования.