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Политика
Глава МИД РФ не знал о существовании «плана Лаврова» по Сирии
Новости Сирии
Раздел Сирии приведет к обострению проблем с курдами — депутат Госдумы
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    Раздел Сирии приведет к обострению проблем с курдами — депутат Госдумы

    22:33  22 Сентября 2017
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    Раздел Сирии приведет к обострению проблем с курдами — депутат Госдумы

    Москва, 22 сентября. Депутат государственной думы РФ от «Справедливой России» Сергей Чепа полагает, что в случае раздела Сирии обострятся проблемы с курдами в ряде других государств.

    По его мнению, кризис может коснуться не только Сирии, но также Ирака, Турции, Иордании и Ирана.

    Чепа также отметил, что проблема курдов была создана много лет назад, — сообщает РИА Новости.

    Накануне МИД Сирии обвинил США  в использовании террористов для срыва перемирия в САР.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #сирия #турция #курды #иордания #раздел сирии
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