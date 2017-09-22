В Избранное

Москва, 22 сентября. Депутат государственной думы РФ от «Справедливой России» Сергей Чепа полагает, что в случае раздела Сирии обострятся проблемы с курдами в ряде других государств.

По его мнению, кризис может коснуться не только Сирии, но также Ирака, Турции, Иордании и Ирана.

Чепа также отметил, что проблема курдов была создана много лет назад, — сообщает РИА Новости.

Накануне МИД Сирии обвинил США в использовании террористов для срыва перемирия в САР.