Суд признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении украинской границы

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Киев, 22 сентября. Мостиский районный суд Львовской области признал бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы. Политику придется выплатить штраф в 3400 гривен (около 130 долларов).

Председательствующий по делу судья Юрий Билоус постановил «признать виновным Саакашвили в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 204 кодекса Украины».

За незаконное пересечение границы Саакашвили назначили штраф 3400 гривен.

Напомним, ранее Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. 10 сентября, как сообщала «Газета.ру», впавший в опалу политик при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и попал на территорию Украины из Польши. Было возбуждено дело по пяти статьям, в том числе, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

Отметим, что административное правонарушение дает властям Украины право запустить механизм выдворения «лица без гражданства» с Украины.