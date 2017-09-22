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Политика
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Украина
Суд признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении украинской границы
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    Суд признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении украинской границы

    22:32  22 Сентября 2017
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    Суд признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении украинской границы

    Киев, 22 сентября. Мостиский районный суд Львовской области признал бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы. Политику придется выплатить штраф в 3400 гривен (около 130 долларов).

    Председательствующий по делу судья Юрий Билоус постановил «признать виновным Саакашвили в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 204 кодекса Украины». 

    За незаконное пересечение границы Саакашвили назначили штраф 3400 гривен. 

    Суд признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении украинской границы

    Напомним, ранее Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. 10 сентября, как сообщала «Газета.ру», впавший в опалу политик при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и попал на территорию Украины из Польши. Было возбуждено дело по пяти статьям, в том числе, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

    Суд признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении украинской границы

    Отметим, что административное правонарушение дает властям Украины право запустить механизм выдворения «лица без гражданства» с Украины.

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    Автор: Олеся Волкова
    #суд #украина #саакашвили
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