Турция призвала отменить референдум Курдистана, который считает незаконным

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Анкара, 22 сентября. Турция призвала отменить референдум о независимости так называемого Иракского Курдистана, который Анкара считает незаконным. Об этом сообщает ВВС.

Отмечается также, что Турция пообещала поддержку властям Ирака и Туркмении для защиты от атак курдов.

Накануне «президент» Курдистана Масуд Барзани в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном отказался перенести референдум о независимости региона.